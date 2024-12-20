На Западе заявили о превращении британских военных в мишени в случае появления на Украине

The Times: британские военные могут стать мишенями, если появятся на Украине

Британские военные могут стать мишенями для Вооруженных сил (ВС) России, в случае если они появятся на Украине. Об этом сообщает газета The Times.

«Чем ближе к фронту, тем эффективнее обучение. Но справедливо будет сказать, что русские будут преследовать любую помощь Запада внутри Украины», — приводит издание слова одного из западных чиновников.

Авторы материала также отмечают, что власти Великобритании с прошлого года обсуждают возможность отправки своих военных на территорию Украины. Однако на данный момент времени среди военного руководства королевства до сих пор нет консенсуса по поводу данной идеи.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что избранный президент США Дональд Трамп хочет создать буферную зону на Украине, которую будут патрулировать 40 тысяч солдат стран Европы. При этом эксперты сомневаются в реалистичности подобных идей. По их мнению, подобным образом Трамп устраивает «политический театр», а не выдвигает настоящие условия окончания конфликта.