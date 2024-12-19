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09:45, 19 декабря 2024Мир

На Западе заявили о планах Трампа отправить на Украину европейских солдат

NYT: Трамп хочет создать буферную зону на Украине с 40 тысячами солдат
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет создать буферную зону на Украине, которую будут патрулировать 40 тысяч солдат стран Европы. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Буквально на этой неделе появились сообщения о том, что помощники господина Трампа обсуждают план создания буферной зоны между украинскими и российскими войсками, которую будут патрулировать 40 тысяч европейских солдат. Такое предложение вызвало бы возмущение в Берлине и Лондоне, где отказ отправлять войска был символом веры с первых дней конфликта», — отмечается в материале издания.

Авторы также приводят мнение экспертов, которые усомнились в реалистичности подобных идей. По их мнению, подобным образом Трамп устраивает «политический театр», а не выдвигает настоящие условия окончания конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что власти Европейского союза опасаются своей беззащитности из-за победы Трампа и возможного ослабления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Кроме того, они не имеют представления, где найти деньги на повышение трат на оборону.

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