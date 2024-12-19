В Европе испугались своей беззащитности перед Россией из-за США

Bloomberg: власти Европы опасаются своей беззащитности из-за победы Трампа

Власти Европейского союза (ЕС) опасаются своей беззащитности из-за победы избранного президента США Дональда Трампа и возможного ослабления гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

«Европе придется потратить много денег, чтобы восполнить этот пробел (...) Но ЕС все еще пытается понять, как увеличить производство оружия на сотни миллиардов евро, которые ему необходимы. Проблема, по словам одного из официальных лиц, заключается в том, что многие в блоке по-прежнему считают, что на США можно положиться независимо от того, кто сидит в Белом доме», — приводит агентство слова собеседников.

Кроме того, авторы материала указывают, что страх политиков вызван и гипотетическим конфликтом НАТО с Россией. В частности, по словам одного из европейских военных чиновников, подобное столкновение якобы может произойти через пять или восемь лет.

Ранее агентство Reuters сообщало, что европейские страны начали обсуждать возможность отправки на Украину до 100 тысяч своих военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. По словам источников агентства, численность европейских военных может насчитывать от 40 до 100 тысяч. Кроме того, в Европе «еще нет консенсуса» по поводу того, будут ли это миротворцы, задачей которых будет «обеспечение соблюдения режима прекращения огня», или они будут представлять собой «силы сдерживания» России.