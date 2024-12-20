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15:27, 20 декабря 2024Силовые структуры

Наемника из Грузии осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина Грузии, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Иностранец заочно обвиняется по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Его дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Мужчина объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в марте 2022 года грузин приехал на территорию Украины, получил оружие, обмундирование и специальное снаряжение. Далее он прошел военную подготовку и стал принимать участие в боевых действиях в различных военизированных подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Размер полученного вознаграждения эквивалентен более 318 тысяч рублей.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении гражданки Дании за вторжение в Курскую область.

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