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12:12, 20 декабря 2024Силовые структуры

Наемника из Литвы заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд ДНР рассмотрит дело наемника Армайтиса об участии в боях на стороне ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom  

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 57-летнего наемника из Литвы Римаса Армайтиса, который принимал участие в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в марте 2022 года Армайтис прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в полк имени Кастуся Калиновского Интернационального легиона, прошел военную подготовку и получил оружие и боеприпасы. По сентябрь 2024 года иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих Российской армии. Получил за это более 2,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из Латвии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ.

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