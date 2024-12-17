Наемника из Латвии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд ДНР рассмотрит дело наемника Волмарса за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 56-летнего наемника из Латвии Улдиса Волмарса, который принимал участие в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с марта по август 2022 года Волмарс добровольно вступил в Интернациональный легион и прошел военную подготовку. Получив оружие и боеприпасы, иностранец участвовал в боях в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника. Получил за это более 345 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России наемника из Латвии заочно приговорили к 14 годам за участие в боях на стороне ВСУ.