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16:02, 14 января 2025Силовые структуры

Латвийского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 14 лет колонии наемнику Волмарсу за участие в боях на стороне ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Наемника из Латвии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима 56-летнего наемника из Латвии Улдиса Волмарса за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Как установил суд, с марта по август 2022 года Волмарс прибыл в Украину, где добровольно вступил в Интернациональный легион. Там он прошел военную подготовку и получил оружие, после чего принял участие в боях на стороне Украины в различных точках боевого столкновения.

За свои действия наемник получил больше 375 тысяч рублей. В декабре 2024 года он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

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