Названы трендовые туфли на 2025 год

Vogue: туфли с принтом в виде шкуры зебры станут трендом в 2025 году

Редакторы французской версии Vogue назвали трендовую женскую обувь на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, особенно популярными будут различные модели туфель, босоножек и шлепанцев на каблуках с принтом в виде шкуры зебры. Отмечается, что подобные фасоны станут актуальными благодаря известным брендам, которые включили их в свои коллекции. Среди них — Jacquemus, Amina Muaddi, The Attico и Zara.

Кроме того, обувь указанной расцветки начали демонстрировать знаменитости, в том числе такие актрисы, как Зендея и Лили-Роуз Депп.

Ранее в декабре сообщалось, что одна «уродливая» модель обуви стала трендом