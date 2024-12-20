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16:18, 20 декабря 2024Ценности

Названы трендовые туфли на 2025 год

Vogue: туфли с принтом в виде шкуры зебры станут трендом в 2025 году
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: TheStewartofNY / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали трендовую женскую обувь на 2025 год. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, особенно популярными будут различные модели туфель, босоножек и шлепанцев на каблуках с принтом в виде шкуры зебры. Отмечается, что подобные фасоны станут актуальными благодаря известным брендам, которые включили их в свои коллекции. Среди них — Jacquemus, Amina Muaddi, The Attico и Zara.

Кроме того, обувь указанной расцветки начали демонстрировать знаменитости, в том числе такие актрисы, как Зендея и Лили-Роуз Депп.

Ранее в декабре сообщалось, что одна «уродливая» модель обуви стала трендом

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