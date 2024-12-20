В России запретили рассуждать о ценах на бензин

ФАС запретила автоэкспертам рассуждать о росте цен на бензин в 2025 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила некоторых автоэкспертов о недопустимости прогнозов и рассуждений по поводу роста цен на бензин в следующем году. Об этом со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина сообщает Mash.

По его словам, ведомство считает, что высказанные лидерами мнений предположения могут повлиять на цены сами по себе, создать ненужный ажиотаж. Сам Шапарин не согласен с такими доводами. Эксперт напомнил, что десять лет назад литр бензина можно было купить за 32 рубля, а сейчас его цена почти удвоилась, хотя в минувшие годы никаких оценок он не давал.

Летом этого года в России закрыли статистику о производстве бензина и дизельного топлива на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). В Минэнерго объяснили, что таким образом хотят избежать необоснованного давления на внутренний топливный рынок.

При этом уже в мае ведомство скрывало статистические данные о производстве бензина. Тогда говорилось о необходимости противостоять манипуляциям рынком, возможным с учетом геополитической ситуации.