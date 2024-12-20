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12:03, 20 декабря 2024Наука и техника

Обнаружен далекий блазар

Обнаружен блазар на расстоянии 12,9 миллиарда лет от Земли
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Астрономы Института астрономии Общества Макса Планка и их коллеги обнаружили далекий блазар, чьему свету потребовалось 12,9 миллиарда лет, чтобы достичь Земли. Это открытие, опубликованное в журналах Nature Astronomy и The Astrophysical Journal Letters, указывает на существование скрытой популяции активных галактических ядер в ранней Вселенной.

Блазар представляет собой активное галактическое ядро (AGN), испускающее мощные струи частиц, направленные прямо на Землю. AGN образуются вокруг сверхмассивных черных дыр, где аккреция вещества вызывает выделение огромного количества энергии. Эти объекты могут быть в сотни или тысячи раз ярче, чем целые галактики, благодаря высокоэффективному механизму высвобождения энергии вблизи черных дыр.

Для обнаружения столь удаленного объекта исследователи использовали комбинированный анализ различных данных. Сначала они искали источники, яркие в радиообзорах, но не видимые в обычном спектре света, затем проверяли их на наличие характерных изменений яркости.

Наблюдения позволили определить красное смещение объекта (z=6,9964) и его расположение внутри материнской галактики. Это делает блазар J0410-0139 самым удаленным из когда-либо обнаруженных подобных объектов.

Ученые также сделали вывод, что существование одного такого блазара подразумевает наличие множества других AGN со струями, которые не направлены на Землю. Это открытие подтверждает гипотезу о большой популяции активных ядер галактик в ранней Вселенной, что важно для понимания космической истории и эволюции.

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