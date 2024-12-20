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19:37, 20 декабря 2024Наука и техника

Обнаружена связь между кишечником и легкими

Cell: обнаружена связь между кишечником и легкими
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sabthai / Shutterstock / Fotodom  

Ученые Университета Торонто и их коллеги обнаружили новый путь взаимодействия между кишечником и легкими, демонстрируя, как микробиом кишечника влияет на иммунную систему дыхательных органов. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Исследование сосредоточилось на простейшем микроорганизме Tritrichomonas musculis (T. mu), который живет в кишечнике мышей. Ученые выяснили, что T. mu стимулирует выработку иммунных клеток, которые затем мигрируют в легкие, влияя на местную иммунную среду. Этот процесс оказывает как защитный эффект против инфекций, так и негативное воздействие на воспалительные заболевания, такие как астма.

Результаты показали, что у мышей, инфицированных T. mu, наблюдался рост уровня иммунных клеток в легких, что ухудшало аллергическое воспаление, но улучшало защиту против респираторных инфекций. Эти клетки, перемещаясь из кишечника в легкие, помогали замедлять распространение туберкулеза.

Ученые также изучили образцы мокроты людей с тяжелой астмой. Они выявили генетические сигнатуры простейших в образцах пациентов с астмой, что указывает на сходство иммунных процессов у людей и мышей. Это подтверждает гипотезу о том, что влияние простейших на иммунитет может быть универсальным.

Результаты исследования открывают перспективы для создания новых методов диагностики и лечения воспалительных заболеваний.

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