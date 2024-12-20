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11:05, 20 декабря 2024Наука и техника

Определен истинный возраст Луны

Nature: Луна образовалась 4,5 миллиарда лет назад
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: NASA / Unsplash

Международная группа ученых Калифорнийского университета в Санта-Крусе, Института исследований солнечной системы Макса Планка и Коллеж де Франс определила истинный возраст Луны, выяснив, что спутник перенес мощную вулканическую активность, которая привела к многократному плавлению и перемешиванию ее коры. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Исследователи предполагают, что такие процессы были вызваны приливными силами, возникавшими из-за близкого расположения Луны к Земле. Под их воздействием недра Луны разогревались, поддерживая бурный вулканизм, аналогичный активности спутника Юпитера Ио. В результате кора Луны неоднократно расплавлялась, а ее состав изменялся, что затрудняет точное определение возраста небесного тела. По мнению исследователей, Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад, однако ее кора выглядит примерно на 80-160 миллионов лет моложе.

Для изучения вулканической истории Луны ученые применили анализ радиоактивных изотопов в лунных породах, а также провели моделирование теплового потока из недр спутника. Они обратили внимание на устойчивые кристаллы силиката циркония, которые сохранили информацию о первоначальном состоянии коры. Используя данные о распаде изотопов, команда реконструировала хронологию событий.

Расчеты показали, что тепловой поток из недр Луны мог расплавлять мантию и кору несколько раз. Лава проникала на поверхность или внедрялась под корку, что приводило к значительному изменению структуры пород. Несмотря на это, в некоторых участках цирконы оставались холодными и сохраняли свою изначальную структуру.

Эти процессы объясняют, почему возраст лунных пород часто выглядит моложе предполагаемого возраста Луны. Радиоактивные изотопы фиксировали время последнего нагревания пород, а не их истинное формирование. Вулканизм также позволил стереть следы ранних ударных бассейнов, заполнив их лавой, что объясняет небольшое количество кратеров на Луне.

Согласно выводам ученых, Луна образовалась между 4,43 и 4,51 миллиарда лет назад, а ее кора сформировалась около 4,35 миллиарда лет назад. Новые данные не только разрешили противоречия в определении возраста спутника Земли, но и предоставили целостную картину его истории.

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