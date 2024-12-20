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12:21, 20 декабря 2024Силовые структуры

Осужденный за госизмену житель ЛНР признался в работе на СБУ

В ЛНР осужденный за госизмену мужчина признался в работе на СБУ и попал на видео
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Осужденный за государственную измену житель Луганской народной республики (ЛНР) признался в работе на Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина рассказал, что его завербовали еще в 2016 году, когда он приехал в подконтрольный тогда Киеву населенный пункт Станица Луганская. По словам осужденного, сотрудники СБУ подошли к нему, дали подписать какие-то бумаги, а потом стали присылать задания.

Допрос подсудимого попал на видео. На кадрах мужчина рассказывает, что получал от СБУ конкретные адреса, рядом с которыми надо было произвести съемку. Он ездил к этим местам, снимал все на видеорегистратор, а потом флешки с материалом передавал кому-то из представителей службы.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя ЛНР за госизмену.

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