Жителя ЛНР осудили на 16 лет колонии за госизмену

ФСБ: в ЛНР суд приговорил мужчину к 16 годам за госизмену

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Луганской народной республики (ЛНР) за госизмену. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по статье 275 («Государственная измена»), 205.1 («Пособничество в совершении террористической деятельности») и 222.1 («Приготовление к незаконному приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина собирал и передал информацию военного характера украинским спецслужбам. Также он осуществлял содействие террористической деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) в ЛНР.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм.