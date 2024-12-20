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10:55, 20 декабря 2024Силовые структуры

Жителя ЛНР осудили на 16 лет колонии за госизмену

ФСБ: в ЛНР суд приговорил мужчину к 16 годам за госизмену
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Луганской народной республики (ЛНР) за госизмену. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по статье 275 («Государственная измена»), 205.1 («Пособничество в совершении террористической деятельности») и 222.1 («Приготовление к незаконному приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке, пересылке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина собирал и передал информацию военного характера украинским спецслужбам. Также он осуществлял содействие террористической деятельности Службы безопасности Украины (СБУ) в ЛНР.

Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 19-летнего студента Воронежского лесотехнического университета Ивана Максимова за госизмену в пользу Украины и терроризм.

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