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17:26, 20 декабря 2024Наука и техника

Открыт первый радиопульсар в рассеянном звездном скоплении

arXiv: открыт первый радиопульсар в рассеянном звездном скоплении
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: China Daily CDIC / Reuters

Астрономы Пекинского педагогического университета в Китае, используя крупнейший в мире радиотелескоп FAST, открыли новый пульсар PSR J1922+37 с периодом вращения около двух секунд. Пульсар был обнаружен в направлении рассеянного звездного скопления NGC 6791. Исследование представлено в статье на сервере препринтов arXiv.

Пульсары представляют собой намагниченные нейтронные звезды, которые излучают направленные пучки электромагнитных волн, заметных как периодические всплески радиоизлучения. Новый объект, PSR J1922+37, выделяется своим расположением вблизи NGC 6791, что делает его потенциальным членом этого рассеянного скопления. Если предположение подтвердится, это станет первым случаем обнаружения пульсара в таком типе звездных скоплений.

Для идентификации PSR J1922+37 ученые применили радионаблюдения с помощью FAST. Были измерены период вращения пульсара (1,92 секунды), мера дисперсии (около 85 парсек на кубический сантиметр) и плотность потока (примерно 7 микроянских). Анализ положения пульсара проводился с учетом углового смещения относительно центра скопления и прогнозов расстояния.

Исследования показали, что PSR J1922+37 расположен на расстоянии 15 600 световых лет от Земли, что совпадает с расстоянием до NGC 6791, оцениваемым в пределах от 13 100 до 16 000 световых лет. Угловое смещение пульсара относительно центра скопления составило 14 минут дуги. Это близкое расположение и совпадение расстояний указывают на возможную связь пульсара со скоплением.

По мнению исследователей, компактность и высокая поверхностная яркость NGC 6791 могут свидетельствовать о наличии в нем большего числа пульсаров. Предполагается, что в этом скоплении может быть обнаружено до девяти подобных объектов, что делает дальнейшие исследования крайне перспективными для астрономии.

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