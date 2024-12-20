Оценено влияние строительства трассы вокруг Азовского моря

Хуснуллин: время пути вокруг Азовского моря сократится на 5 часов

Новая кольцевая дорога сократит время пути вокруг Азовского моря на пять часов. Об этом заявили в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина, передают «Известия».

После завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог на маршруте также втрое вырастет пропускная способность. Проект планируют завершить к 2030 году, его стоимость составит около 600 миллиардов рублей.

Протяженность трассы составит более 1,4 километра, в том числе это 707 километров четырехполосных участков, 116 километров трехполосных и почти 604 километра двухполосных. Она объединит Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Краснодар и Азов. Кольцо захватит участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о строительстве кольцевой дороги вокруг Азовского моря. По его словам, один участок трассы уже готов.