Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 20 декабря 2024Экономика

Оценено влияние строительства трассы вокруг Азовского моря

Хуснуллин: время пути вокруг Азовского моря сократится на 5 часов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Новая кольцевая дорога сократит время пути вокруг Азовского моря на пять часов. Об этом заявили в аппарате вице-премьера России Марата Хуснуллина, передают «Известия».

После завершения работ по капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог на маршруте также втрое вырастет пропускная способность. Проект планируют завершить к 2030 году, его стоимость составит около 600 миллиардов рублей.

Протяженность трассы составит более 1,4 километра, в том числе это 707 километров четырехполосных участков, 116 километров трехполосных и почти 604 километра двухполосных. Она объединит Ростов-на-Дону, Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой, Керчь, Тамань, Темрюк, Краснодар и Азов. Кольцо захватит участки трасс М-4 «Дон» и «Таврида».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о строительстве кольцевой дороги вокруг Азовского моря. По его словам, один участок трассы уже готов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

      МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

      С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше