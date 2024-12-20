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12:13, 20 декабря 2024Путешествия

Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и едва не упал в море

Самолет Norwegian выкатился за пределы полосы в аэропорту Молде в Норвегии
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет авиакомпании Norwegian выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Молде на севере Норвегии. Подробности сообщил портал Times Now.

Boeing 737-800, на борту которого было 165 пассажиров, остановился всего в нескольких метрах от Румсдалсфьорда и едва не упал в море.

Всех людей эвакуировали по надувным трапам, этот момент попал на видео. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее в Аргентине бизнес-джет врезался в жилой дом при посадке. После этого произошел взрыв, и самолет сгорел.

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