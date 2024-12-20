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17:11, 20 декабря 2024Силовые структуры

Получивший взяток на 15 миллионов рублей бывший начальник отдела МЧС России сел на 10 лет

Суд дал 10 лет экс-главе отдела ГУ МЧС по Татарстану Сунгатуллину за 58 взяток
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Казани приговорил на 10 лет лишения свободы бывшего начальника отдела организации надзорных мероприятий ГУ МЧС России по Татарстану Линара Сунгатуллина за коррупцию. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-чиновник признан виновным в 58 эпизодах получения взяток. Его также оштрафовали на 15 миллионов рублей. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Из материалов уголовного дела следует, что Сунгатуллин создал преступную схему по выдаче лицензий на ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений за взятки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд избрал меру пресечения бывшему главе Красносельского района Олегу Фадеенко, взятому с поличным при получении шести миллионов рублей.

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