Экс-главе района Петербурга избрали меру пресечения за взятку в размере 8 миллионов рублей

В Петербурге суд запретил определенные действия экс-главе Красносельского района

В Санкт-Петербурге суд запретил определенные действия бывшему главе Красносельского района Олегу Фадеенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Такую меру пресечения запрашивало следствие. Прокуратура и сторона защиты также ее поддержали. Запрет определенных действий избран на весь период предварительного расследования, уточнили в ведомстве. Фадеенко проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, Фадеенко намекнул учредителю охранного предприятия, у которого было много госконтрактов с образовательными учреждениями Красносельского района, на передачу ему взятки в размере шести миллионов рублей через посредника. Взамен он пообещал дальнейшее заключение контрактов.

В период с 9 ноября до 5 декабря обвиняемый в качестве посредника привлек своего знакомого, который и договорился с предпринимателем. Бизнесмен сразу же сообщил о происходящем силовикам. В результате он отдал взятку для Фадеенко, которая частично состояла из муляжа. Это попало на видео.

После этого экс-главу района задержали.