Экс-главе района в российском городе предъявили обвинение в получении миллионной взятки

Следователи предъявили обвинение экс-главе Красносельского района Петербурга

В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение в получении миллионной взятки бывшему главе Красносельского района Олегу Фадеенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Теперь Фадеенко проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки»)УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, Фадеенко намекнул учредителю охранного предприятия, у которого было много госконтрактов с образовательными учреждениями Красносельского района, на передачу ему взятки в размере шести миллионов рублей через посредника. Взамен он пообещал дальнейшее заключение контрактов.

В период с 9 ноября до 5 декабря обвиняемый в качестве посредника привлек своего знакомого, который и договорился с предпринимателем. Бизнесмен сразу же сообщил о происходящем силовикам. В результате он отдал взятку для Фадеенко, которая частично состояла из муляжа. Это попало на видео.

После этого экс-главу района задержали.