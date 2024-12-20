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07:52, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Поведение Путина на прямой линии вызвало тревогу в США

Профессор Миршаймер: Путин показал, что РФ стала хозяином положения на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин показал, что РФ является хозяином положения на Украине, предложив дуэль между ракетным комплексом «Орешник» и западными системами противовоздушной обороны (ПВО), размещенными в Киеве. На эту тревожную особенность в поведении российского лидера обратил внимание профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он хозяин положения, и он знает, что у нас большие проблемы на Украине. Он знает, что ракета "Орешник" прорвется к цели, несмотря ни на что. И поэтому он может нас уколоть», — подчеркнул Миршаймер.

По словам профессора, Москва сожет вступить в переговоры с западными странами с позиции силы, поскольку у ВС РФ есть явные успези в зоне боевых действий. Он отметил, что победившего на выборах президента США Дональда Трампа ждет сложный переговорный процесс с российским главой.

«Я не знаю, как кто-то может называть позицию России слабой. Думаю, что плохие карты на руках именно у Трампа», — добавил Миршаймер.

Во время пресс-конференции Путин сказал, что РФ готова провести эксперимент с атакой «Орешником», сообщив заранее место и время удара, чтобы Украина могла использовать для ее отражения любые западные системы противовоздушной обороны (ПВО). При этом президент пояснил, что не вызывает никого на дуэль. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на это заявление оскорблениями в адрес российского лидера.

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