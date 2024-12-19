Зеленский оскорбил Путина после его идеи провести дуэль с ударом «Орешника»

Техническую дуэль западных систем ПВО с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» можно устроить не только в Киеве, но и другом месте, заявил президент Владимир Путин. На это отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский, ответив на идею оскорблением.

В комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину глава государства сказал, что Россия готова к этому хоть сейчас. Путин также ответил, почему именно в Киеве.

Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО Владимир Путин президент России

Путин уточнил, что речь в том числе о системах противоракетной обороны и антиракетах, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше — по 24 штуки. При этом президент пояснил, что не вызывает никого на дуэль. Западные эксперты, сомневающиеся в эффективности «Орешника», «пусть предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания», провести дуэль, указал Путин, добавив, что Россия согласна.

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Зеленский ответил на идею провести дуэль с «Орешником»

Зеленский отреагировал на слова российского лидера оскорблением. Он прокомментировал идею во время пресс-конференции в Брюсселе. Политик поинтересовался у аудитории, считают ли они это «адекватным», и добавил грубое высказывание в адрес президента России.

На заявление Зеленского ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, Зеленский проявляет хамство как в адрес России, так и в адрес европейских политиков, в частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тогда Зеленский заявил, что у Орбана нет рычагов давления на Москву. «Как он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит», — сказал президент Украины.

Путин заявил, что у противника нет шансов уничтожить «Орешник»

Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, не достанут до «Орешника», сказал президент РФ. «У нас через несколько секунд начинается разведение боевых блоков. И все — поезд ушел», — объяснил Путин. Он также сообщил, что дальность новейшей баллистической ракеты средней дальности составляет более пяти тысяч километров.

Депутат Госдумы Андрей Красов в беседе с «Лентой.ру» также выразил мнение, что у Запада нет шансов выиграть дуэль с Россией. Он напомнил, что пусковые установки находятся за две тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Когда «Орешник» вылетит из шахты, остановить его будет уже невозможно.

Путин ранее говорил, что Министерство обороны совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара «Орешником». Вариант удара по центрам принятия решений не исключается, так как Киев не раз пытался атаковать объекты государственной важности России.