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18:14, 19 декабря 2024Бывший СССР

В Кремле ответили на оскорбления Зеленского

Песков: оскорбления Зеленского в адрес Путина говорят о неспособности собраться
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: President Of Ukraine / Flickr

Оскорбления президента Украины Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина говорят об эмоциональной перегрузке украинского политика. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале репортера.

«К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство», — ответил пресс-секретарь президента России.

Песков ответил на оскорбления Зеленского в адрес Путина после предложения Украине и Западу провести технологический эксперимент с участием баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, Зеленский проявляет хамство как в адрес России, так и в адрес европейских политиков, в частности, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником». Российский лидер предложил Западу поставить системы противовоздушной обороны (ПВО) в любом месте и предложил в качестве варианта столицу Украины.

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