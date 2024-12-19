Путин раскрыл дальность «Орешника»

Путин: дальность новой ракеты «Орешник» — 5,5 тысячи километров

Дальность новейшей баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник» составляет более пяти тысяч километров. Параметры ракеты раскрыл президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Одна тысяча, полторы тысячи и больше — до 5,5 тысячи — дальность ["Орешника"] вот какая», — сказал он.

БРСД «Орешник» впервые применили в боевых условиях в рамках специальной военной операции. Ракетой поразили завод в Днепропетровске. Считается, что ракета, оснащенная головной частью с управляемыми блоками индивидуального наведения, развивает скорость до 11 чисел Маха.

Ранее в декабре Путин сообщил, что шансов легко сбить ракету «Орешник» у противника нет. Он подчеркнул, что противоракеты, которые разместили в Польше, также не смогут перехватить российскую БРСД.

В том же месяце гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что мощность «Орешника» можно изменить в соответствии с пожеланиями Минобороны России.