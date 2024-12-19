Зеленский оскорбительно ответил на идею провести эксперимент с Орешником

Зеленский оскорбительно ответил на идею провести дуэль с «Орешником»

Президент Украины Владимир Зеленский оскорбительно ответил на предложение провести эксперимент с ударом «Орешником» по Киеву. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Украинский политик дерзко прокомментировал эту идею во время пресс-конференции в Брюсселе. Он не подбирал выражения и оскорбил российское руководство.

Затем на слова Зеленского ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что подобные оскорбления говорят об эмоциональной перегрузке украинского главы. Кроме того, Песков назвал заявление Зеленского хамством.

19 декабря российский президент Владимир Путин сделал предложение Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником». Он предложил западным странам поставить системы противовоздушной обороны в любом месте. В качестве варианта может выступить столица Украины, добавил глава РФ.