Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

Путин ответил советской шуткой про погоду на вопрос об ударах по ЦПР

Президенту России Владимиру Путину журналисты задали вопрос об ударах по центрам принятия решений (ЦПР) на Украине, в том числе ракетами «Орешник». Он ответил шуткой про прогноз погоды.

«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня все возможно», — сказал российский лидер.

ЦПР на Украине могут стать целями для ударов ракетой «Орешник»

Путин сообщил, что Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник». Возможной мишенью могут стать центры принятия решений в Киеве. «Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сказал он.

Путин отметил, что вариант удара по центрам принятия решений не исключается, так как сам Киев не раз пытался атаковать объекты государственной важности России.

Также глава государства заявил, что Россия всегда будет отвечать на те удары, которые наносит противник. Так, за последние два дня Россия запустила 100 ракет по территории Украины — это стало ответом на удары вглубь России. «Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, (...), и 466 ударов беспилотниками», — пояснил Путин.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В Совфеде высказались о готовности РФ применить «Орешник»

«Подробное и уверенное заявление нашего президента по поводу боеготовности Российской Федерации ответить на любые агрессивные выпады и эскалацию конфликта на Украине говорит о том, что доктрина ядерного сдерживания, недавно принятая указом президента, содержит слово "сдерживание". Мы хотим только того, чтобы Запад — Вашингтон, Лондон, Брюссель — прекратили нашпиговывать Украину современным оружием и провоцировать эту киевскую клику для продолжения агрессивных действий применительно к нашей территории, к нашим людям», — сказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, заявление Путина все расценили как еще одно предупреждение, что легких побед не будет. Карасин считает, что «политическая демагогия никуда Запад не приведет и фактически будет способствовать тому, что конфликт будет углубляться». Но Россия хочет мира, однако у нее есть все необходимые инструменты, чтобы обуздать любого агрессора и противника.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Ранее Путин рассказал об ударе «Орешником» по Украине

«[ВС РФ] нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — заявил российский лидер. Это произошло 21 ноября.

Путин отметил, что российские военные назвали новую систему с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник», а удар экспериментальной ракеты пришелся по украинскому «Южному машиностроительному заводу» («Южмаш») в Днепропетровске.

По словам президента, этот удар — ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия. 19 и 21 ноября было совершено две атаки по российским военным объектам в Брянской и Курской областях. Были применены системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании. Системы противовоздушной обороны (ПВО), отразили атаки, цели, которые поставил противник, достигнуты не были.