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17:16, 28 ноября 2024Россия

В России высказались о возможности ударов «Орешником» по новым целям на Украине

Сенатор Карасин назвал готовность РФ применить «Орешник» ответом на агрессию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Готовность России применить баллистическую ракету «Орешник» по новым целям на территории Украины следует расценивать как готовность ответить на любую агрессию в отношении Москвы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Подробное и уверенное заявление нашего президента по поводу боеготовности Российской Федерации ответить на любые агрессивные выпады и эскалацию конфликта на Украине говорит о том, что доктрина ядерного сдерживания, недавно принятая указом президента, содержит слово "сдерживание". Мы хотим только того, чтобы Запад — Вашингтон, Лондон, Брюссель — прекратили нашпиговывать Украину современным оружием и провоцировать эту киевскую клику для продолжения агрессивных действий применительно к нашей территории, к нашим людям», — сказал сенатор.

Заявление Владимира Владимировича [Путина] мы все, по-моему, расценили как еще одно предупреждение, что легких побед [не будет], и политическая демагогия никуда Запад не приведет и фактически будет способствовать тому, что конфликт будет углубляться

Григорий Карасинроссийский сенатор

При этом политик отметил, что Россия хочет мира, однако у нее есть все необходимые инструменты, чтобы обуздать любого агрессора и противника.

Как заявил президент России Владимир Путин, Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник». Он добавил, что ими могут стать центры принятия решений в Киеве. «Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сказал политик.

19 ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств.

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