В России высказались о возможности ударов «Орешником» по новым целям на Украине

Сенатор Карасин назвал готовность РФ применить «Орешник» ответом на агрессию

Готовность России применить баллистическую ракету «Орешник» по новым целям на территории Украины следует расценивать как готовность ответить на любую агрессию в отношении Москвы, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Подробное и уверенное заявление нашего президента по поводу боеготовности Российской Федерации ответить на любые агрессивные выпады и эскалацию конфликта на Украине говорит о том, что доктрина ядерного сдерживания, недавно принятая указом президента, содержит слово "сдерживание". Мы хотим только того, чтобы Запад — Вашингтон, Лондон, Брюссель — прекратили нашпиговывать Украину современным оружием и провоцировать эту киевскую клику для продолжения агрессивных действий применительно к нашей территории, к нашим людям», — сказал сенатор.

Заявление Владимира Владимировича [Путина] мы все, по-моему, расценили как еще одно предупреждение, что легких побед [не будет], и политическая демагогия никуда Запад не приведет и фактически будет способствовать тому, что конфликт будет углубляться Григорий Карасин российский сенатор

При этом политик отметил, что Россия хочет мира, однако у нее есть все необходимые инструменты, чтобы обуздать любого агрессора и противника.

Как заявил президент России Владимир Путин, Министерство обороны России совместно с Генштабом ищет подходящие цели на Украине для удара ракетой «Орешник». Он добавил, что ими могут стать центры принятия решений в Киеве. «Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сказал политик.

19 ноября Путин утвердил новую ядерную доктрину. Согласно ей, Москва может применить ядерное оружие, если оружие массового поражения будет использовано против нее или ее союзников, а также при агрессии против России и Белоруссии с применением обычного оружия, создающего критическую угрозу суверенитету и целостности государств.