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09:38, 20 декабря 2024Бывший СССР

Появились кадры подрыва пятиэтажки с ВСУ методом «донецкого регби»

Появилось видео уничтожения пятиэтажки ВСУ с помощью «донецкого регби»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

В сети появились кадры уничтожения пятиэтажки с находящимися в ней солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых мин. Видео метода «донецкого регби» публикует Telegram-канал WarGonzo.

«Когда кончаются аргументы, в ход идет старое, доброе "донецкое регби". Под прикрытием дружественного огня, парни забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов, и уже через несколько секунд дом складывается», — указано в сообщении.

Отмечается, что на видео представлена работа штурмовиков 110-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, а события происходят близ Курахово.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово. По его словам, освобождение населенного пункта является «делом времени», а ситуация стала критической для ВСУ.

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