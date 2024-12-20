Появилось видео уничтожения пятиэтажки ВСУ с помощью «донецкого регби»

В сети появились кадры уничтожения пятиэтажки с находящимися в ней солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых мин. Видео метода «донецкого регби» публикует Telegram-канал WarGonzo.

«Когда кончаются аргументы, в ход идет старое, доброе "донецкое регби". Под прикрытием дружественного огня, парни забрасывают противотанковые мины в каждый из подъездов, и уже через несколько секунд дом складывается», — указано в сообщении.

Отмечается, что на видео представлена работа штурмовиков 110-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, а события происходят близ Курахово.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин одной фразой высказался об освобождении Курахово. По его словам, освобождение населенного пункта является «делом времени», а ситуация стала критической для ВСУ.