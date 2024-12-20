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14:29, 20 декабря 2024Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны: российские войска ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по 13 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Эти и другие подробности боев журналистам сообщили в Минобороны России.

Подразделения группировки «Север» проводили бои в районах населенных пунктов Черкасская Конопелька, Русское Поречное, Николаево-Дарьино, Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Погребки, Свердликово и Южный.

Помимо того, военнослужащим удалось отразить четыре контратаки украинских штурмовиков.

За сутки ВСУ потеряли до 340 бойцов, три танка, БТР, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и 13 боевых бронированных машин. С момента вторжения, по данным оборонного ведомства, противник лишился более 42 440 человек личного состава.

Накануне президент России Владимир Путин завяил, что разрушенные в результате боевых действий населенные пункты в Курской области обязательно восстановят. Он также пообещал, что украинских солдат точно выбьют с территории российского региона.

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