Премьер Грузии назначил главу МВД вице-премьером

Премьер Грузии Кобахидзе назначил главу МВД Гомелаури вице-премьером

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил главу МВД Вахтанга Гомелаури вице-премьером правительства. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства, передает ТАСС в пятницу, 20 декабря.

«Премьер-министр Грузии назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури вице-премьером Грузии. Соответствующий приказ Ираклий Кобахидзе подписал сегодня», — говорится в заявлении правительства.

Кобахидзе назначил Гомелаури на должность после того, как тот попал под британские и американские санкции. Теперь в правительстве Грузии будет три вице-премьера. Первым стал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вторым — министр обороны Ираклий Чиковани.

Ранее США ввели санкции против Гомелаури. Кроме того, ограничения распространяются на замначальника управления особого назначения МВД Мирзу Керевадзе.