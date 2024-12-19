США ввели санкции против главы МВД Грузии Гомелаури и другого должностного лица

США ввели санкции против главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и еще одного должностного лица за «подавление мирных протестов». Об этом сообщил американский Минфин.

«Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) вводит санкции в отношении двух грузинских чиновников из МВД Грузии, которые участвовали в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, ограничения распространяются на замначальника Управления особого назначения МВД Мирзу Керевадзе.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия европейских стран против Тбилиси являются беспардонным давлением и неприкрытым вмешательством в дела страны.