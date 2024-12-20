В России высказались о готовности НАТО к прямому конфликту

Депутат Чепа: страны НАТО всегда готовились к войне с Россией

Страны НАТО всегда готовились к войне с Россией, это их стратегия, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат оценил подготовку альянса к прямому конфликту с Москвой.

«НАТО всегда готовилась, и это ее стратегия. Это сейчас очевидно, после того, когда их позиция по Украине оказалась проигрышной, прогнозы их не сбылись. Поэтому, наверное, они готовят какую-то новую стратегию. Наша жизнь меняется. Мы это прекрасно понимаем, что НАТО и не скрывали, что всегда собирались нападать, и всегда строили это своей стратегией», — рассказал Чепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией. По словам замглавы МИД, Москва учитывает эти риски в военном планировании и советует НАТО не доводить ситуацию до такого рода экспериментов. Дипломат уточнил, что направленные Россией сигналы о возможных последствиях такой политики считываются на той стороне.

