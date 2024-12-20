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10:54, 20 декабря 2024Мир

В России высказались о готовности НАТО к прямому конфликту

Депутат Чепа: страны НАТО всегда готовились к войне с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Страны НАТО всегда готовились к войне с Россией, это их стратегия, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат оценил подготовку альянса к прямому конфликту с Москвой.

«НАТО всегда готовилась, и это ее стратегия. Это сейчас очевидно, после того, когда их позиция по Украине оказалась проигрышной, прогнозы их не сбылись. Поэтому, наверное, они готовят какую-то новую стратегию. Наша жизнь меняется. Мы это прекрасно понимаем, что НАТО и не скрывали, что всегда собирались нападать, и всегда строили это своей стратегией», — рассказал Чепа.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией. По словам замглавы МИД, Москва учитывает эти риски в военном планировании и советует НАТО не доводить ситуацию до такого рода экспериментов. Дипломат уточнил, что направленные Россией сигналы о возможных последствиях такой политики считываются на той стороне.

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