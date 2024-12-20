Путин дал российское гражданство известному европейскому режиссеру

Итальянский режиссер оперы Джанкарло Дель Монако получил российское гражданство

Известный итальянский оперный режиссер Джанкарло Дель Монако получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

Дель Монако известен своими операми, поставленными для Большого театра. В ноябре прошла премьера «Риголетто» в совместной постановке Валерия Гергиева и итальянского постановщика.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе высказался о балете «Щелкунчик» словами «невозможно смотреть». По его словам, в этом году зрители не увидят ничего нового.