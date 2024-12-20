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16:33, 20 декабря 2024Культура

Путин дал российское гражданство известному европейскому режиссеру

Итальянский режиссер оперы Джанкарло Дель Монако получил российское гражданство
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Известный итальянский оперный режиссер Джанкарло Дель Монако получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

Дель Монако известен своими операми, поставленными для Большого театра. В ноябре прошла премьера «Риголетто» в совместной постановке Валерия Гергиева и итальянского постановщика.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе высказался о балете «Щелкунчик» словами «невозможно смотреть». По его словам, в этом году зрители не увидят ничего нового.

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