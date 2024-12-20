Цискаридзе высказался о балете «Щелкунчик» словами «невозможно смотреть»

Цискаридзе: балет «Щелкунчик» в Большом театре невозможно смотреть

Народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказал свое мнение о балете «Щелкунчик» в Большом театре. Его цитирует «360.ru».

«"Щелкунчик" Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему "Щелкунчику", который там должен быть», — отметил звезда балета.

Он указал на то, что в России спектакль показывают в прямом эфире уже в течение 60 лет. «Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав», — добавил Цискаридзе.

Ранее заработанные на «Щелкунчике» деньги призвали отдать на поддержку специальной военной операции.