Заработанные на «Щелкунчике» деньги призвали отдать на СВО

Эдгард Запашный предложил отдать деньги за билеты на «Щелкунчика» на нужды СВО

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал дорогие билеты на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре. Своим отношением он поделился в интервью порталу «Абзац»,

По словам Запашного, Большой театр сам должен отвечать за свою ценовую политику, а скандал вокруг стоимости билетов стал имиджевым. Дрессировщик предложил отдать часть заработанных денег на поддержку специальной военной операции (СВО).

«Этот ажиотаж давно стал имиджевым, дело уже не в деньгах. Я призываю все культурные учреждения часть заработанных денег отправлять на СВО. Например, Большой московский цирк регулярно оказывает помощь нашим бойцам», — заявил Эдгард.

Накануне в сети появилась информация о продаже двух билетов на легендарную постановку «Щелкунчик». Стоимость составила 400 тысяч рублей. При этом сам Большой театр в этом году объявил о первой в истории бесплатной трансляции спектакля по общедоступному телевидению.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе раскритиковал российские театры за необоснованно дорогие билеты. Звезда балета напомнил, что учреждения культуры, которые подчиняются государству, существуют за счет налогоплательщиков.