Путин озвучил шутку про гостя на прямой линии

Президнент России Владимир Путин озвучил шутку про блогера Влада Бумагу, также известного как Влад A4, во время ежегодной прямой линии. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представившего гостя «нетрадиционным», трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».
Когда Песков начал рассказывать про бумагу, сказав, что здесь присутствует нетрадиционный гость, российский лидер шуливо переспросил: «В каком смысле?»
При этом в начвле пресс-конференции официальный представитель Кремля назвал нетрадиционным СМИ интернет-издание Readovka.
Также Путина заинтересовало имя блогера. «Влад Бумага — это ваш псевдоним? Бумага по известной игре сильнее камня», — отметил он. Он добавил, что количество подписчиков на аккаунта А4 — 80 миллионов человек — свидетельствует об уникальности контента, который создает блогер.
Ранее стало известно, что поспоривший с Путиным британский журналист Кир Симмонс, работающий на американский телеканал NBC, убежал посреди прямой линии. Он отсутствовал в течение часа и затем вернулся на мероприятие.