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07:21, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

Путин озвучил шутку про гостя на прямой линии

Путин пошутил над словами Пескова, представившего Влада A4 нетрадиционным гостем
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Президнент России Владимир Путин озвучил шутку про блогера Влада Бумагу, также известного как Влад A4, во время ежегодной прямой линии. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представившего гостя «нетрадиционным», трансляция мероприятия велась в соцсети «ВКонтакте».

Когда Песков начал рассказывать про бумагу, сказав, что здесь присутствует нетрадиционный гость, российский лидер шуливо переспросил: «В каком смысле?»

При этом в начвле пресс-конференции официальный представитель Кремля назвал нетрадиционным СМИ интернет-издание Readovka.

Также Путина заинтересовало имя блогера. «Влад Бумага — это ваш псевдоним? Бумага по известной игре сильнее камня», — отметил он. Он добавил, что количество подписчиков на аккаунта А4 — 80 миллионов человек — свидетельствует об уникальности контента, который создает блогер.

Ранее стало известно, что поспоривший с Путиным британский журналист Кир Симмонс, работающий на американский телеканал NBC, убежал посреди прямой линии. Он отсутствовал в течение часа и затем вернулся на мероприятие.

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