Журналист NBC Симмонс сбежал с прямой линии Путина, его сняли на видео

Британский журналист Кир Симмонс, работающий на американскую компанию NBC, задал вопрос президенту России Владимиру Путину, а затем убежал из зала, где проходит прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией. Внимание на это обратил журналист Павел Зарубин, опубликовав видео.

На кадрах видно, как представитель западного СМИ берет рюкзак и спешно идет к выходу. Зарубин предположил, что журналист опасается отвечать на вопросы своих коллег после мероприятия. «Можно, конечно, всегда сказать, что он спешит на свой прямой эфир. Но — каждый пусть делает выводы сам», — порассуждал он. Позднее Зарубин уточнил, что Симмонс и правда ушел на свой прямой эфир.

Симмонс, однако, позднее вернулся. Зарубин опубликовал ролик, в котором видно, как журналист NBC возвращается в зал и садится среди присутствующих на прямой линии. По словам российского журналиста, представитель иностранного СМИ отсутствовал в течение часа.

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Симмонс поспорил с Путиным о Сирии и ослаблении России

Отвечая на вопрос американского журналиста о якобы ослаблении России, Путин процитировал знаменитое высказывание писателя Марка Твена.

Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной... Поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены» Владимир Путин президент России

Глава государства подчеркнул, что сейчас Россия становится по-настоящему суверенной страной, которая мало от кого зависит.

Кроме того, Путин не согласился с Симмонсом в том, что Россия потерпела поражение в Сирии. Напротив, РФ достигла поставленных целей, не допустив создания там террористического анклава, добавил глава государства. Президент обратил внимание, что даже группировки, которые вели боевые действия против правительственных войск Башара Асада, «претерпели внутренние изменения». Многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения, заметил Путин.

Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран в прямой линии

В Москву для работы на прямой линии Путина приехали репортеры французского телеканала TF1, британского издания «Би-би-си», группа журналистов из Китая, в том числе из информагентства «Синьхуа». На прямой линии были намерены присутствовать итальянский независимый военный корреспондент Андреа Лучиди, вопрос хотел задать репортер американского CNN Фредерик Плейтген.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что Россия должна использовать все возможности, чтобы донести правду страны. Он добавил, что этот подход отличает Россию от недружественных стран. «Мы не должны им уподобляться», — сказал официальный представитель Кремля.