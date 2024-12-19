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14:54, 19 декабря 2024Россия

Путин цитатой Марка Твена ответил на слова об «ослаблении России»

Путин на слова об «ослаблении РФ»: слухи о моей смерти сильно преувеличены
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста о якобы ослаблении России, процитировал знаменитое высказывание американского писателя Марка Твена. Соответствующий вопрос главе государства и ответ на него прозвучали в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кому бы ни хотелось представить Россию ослабленной, поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены"», — обратился российской лидер к журналисту NBC Киру Симмонсу.

Глава государства указал, что сейчас Россия становится по-настоящему суверенной страной, которая мало от кого зависит.

Также в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, Путин порассуждал о сроках возможной встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ответ Симмонсу, поинтересовавшемуся об этом, российский президент сообщил, что не знает, когда она произойдет. «Он вообще об этом ничего не говорит. (...) Но я буду готов к встрече, если он захочет этого», — сказал Путин.

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