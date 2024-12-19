Путин поспорил с журналистом американского канала насчет поражения России в Сирии. Что он сказал о свержении Асада?

Путин заявил, что произошедшее в Сирии не является поражением России

Сложившуюся в Сирии ситуацию нельзя считать поражением для России, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Глава государства поспорил с задавшим ему вопрос журналистом американского канала NBC Киром Симмонсом.

Путин указал, что Россия достигла поставленных в Сирии целей, не допустив создания там террористического анклава.

Вам хочется подать все, что происходит в Сирии, как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему: мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав Владимир Путин президент России

Российский лидер заметил, что сейчас даже группировки, которые вели боевые действия против правительственных войск Башара Асада в Сирии, «претерпели внутренние изменения». Многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения, обратил внимание Путин. «Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились», — порассуждал он.

Путин также указал на то, что Алеппо был взят силой 350 боевиков, а 30 тысяч правительственных войск и проиранских подразделений отошли без боя. Так же, за редкими исключениями, было по всей территории Сирии.

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Путин пообещал журналисту задать один вопрос Асаду

Глава государства обещал спросить у сложившего с себя полномочия Асада об обстоятельствах пропажи 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса. Кир Симмонс сообщил, что ранее мать пропавшего журналиста Дебра Тайс написала российскому президенту письмо, в котором попросила помощи в поисках сына.

«Знает ли президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом (...)?» — задался вопросом Путин. Вместе с тем он сказал, что выполнит просьбу.

Остин Тайс пропал в Сирии в августе 2012 года. Его родные считают, что он может находиться в сирийской тюрьме, но МИД Сирии при Асаде это отрицал. В своем обращении к российскому лидеру Дебра Тайс объяснила, что прочные связи Путина с сирийским правительством могут стать большим подспорьем для поисков.

Путин планирует в скором времени встретиться с Асадом

Президент заявил, что не виделся пока с бывшим президентом Сирии после его приезда в Москву, однако планирует поговорить с ним в скором времени.

До этого Асад сделал первое заявление после свержения. Он сообщил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. Пока он находился там, «ситуация в районе российской военной базы продолжала ухудшаться, а сам военный объект подвергся массированным ударам БПЛА». В связи с этим, заявил экс-президент Сирии, «Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать» его в Россию.