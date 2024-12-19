Сложившуюся в Сирии ситуацию нельзя считать поражением для России, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Глава государства поспорил с задавшим ему вопрос журналистом американского канала NBC Киром Симмонсом.
Путин указал, что Россия достигла поставленных в Сирии целей, не допустив создания там террористического анклава.
Вам хочется подать все, что происходит в Сирии, как какое-то поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему: мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав
Российский лидер заметил, что сейчас даже группировки, которые вели боевые действия против правительственных войск Башара Асада в Сирии, «претерпели внутренние изменения». Многие европейские страны и США хотят наладить с ними отношения, обратил внимание Путин. «Если они террористические организации, чего же вы туда лезете? Значит, они изменились», — порассуждал он.
Путин также указал на то, что Алеппо был взят силой 350 боевиков, а 30 тысяч правительственных войск и проиранских подразделений отошли без боя. Так же, за редкими исключениями, было по всей территории Сирии.
Путин пообещал журналисту задать один вопрос Асаду
Глава государства обещал спросить у сложившего с себя полномочия Асада об обстоятельствах пропажи 12 лет назад американского журналиста Остина Тайса. Кир Симмонс сообщил, что ранее мать пропавшего журналиста Дебра Тайс написала российскому президенту письмо, в котором попросила помощи в поисках сына.
«Знает ли президент Асад о том, что произошло с этим американским гражданином, журналистом (...)?» — задался вопросом Путин. Вместе с тем он сказал, что выполнит просьбу.
Остин Тайс пропал в Сирии в августе 2012 года. Его родные считают, что он может находиться в сирийской тюрьме, но МИД Сирии при Асаде это отрицал. В своем обращении к российскому лидеру Дебра Тайс объяснила, что прочные связи Путина с сирийским правительством могут стать большим подспорьем для поисков.
Путин планирует в скором времени встретиться с Асадом
Президент заявил, что не виделся пока с бывшим президентом Сирии после его приезда в Москву, однако планирует поговорить с ним в скором времени.
До этого Асад сделал первое заявление после свержения. Он сообщил, что узнал о падении Дамаска после того, как прибыл на военную базу России в Хмеймиме. Пока он находился там, «ситуация в районе российской военной базы продолжала ухудшаться, а сам военный объект подвергся массированным ударам БПЛА». В связи с этим, заявил экс-президент Сирии, «Москва потребовала от командования авиабазы немедленно эвакуировать» его в Россию.