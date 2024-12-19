Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:45, 19 декабря 2024Интернет и СМИ

Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран в прямой линии Путина

Песков: Россия должна использовать все возможности, чтобы донести правду страны
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна должна доносить до мира свою позицию. Так он прокомментировал присутствие журналистов из недружественных стран на прямой линии президента России Владимира Путина, совмещенной с большой-пресс конференцией, его слова передает РЕН ТВ.

«Мы должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, правду нашу, правду нашего президента миру», — сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в прямой линии с Путиным примут участие иностранные журналисты. Речь шла о сотрудниках СМИ из Франции, США, Великобритании. Кроме того, на мероприятии будут итальянский военкор Андреа Лучиди и корреспондент CNN Фредерик Плейтген.

18 декабря сообщалось, что российские каналы закладывают три часа на проведение прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией Путина. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о праве ядерного удара по неядерной стране при одном условии

      Путин рассказал о планах построить кольцевую дорогу вокруг моря

      Машинист грузового поезда во время допроса раскрыл причину аварии в Мурманской области

      Путин рассказал о просмотре экранизаций отечественных сказок с «близкими малышами»

      Путин предложил Западу провести в Киеве эксперимент с «Орешником»

      Путин сравнил американский THAAD с российским «Триумфом»

      Путин пообещал сделать все для защиты Белоруссии

      Путин назвал причины продвижения ВС России

      Продажи одного вида автомобилей подскочили на 44 процента

      В Москве уменьшилась площадь одного вида квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше