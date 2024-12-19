Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран в прямой линии Путина

Песков: Россия должна использовать все возможности, чтобы донести правду страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна должна доносить до мира свою позицию. Так он прокомментировал присутствие журналистов из недружественных стран на прямой линии президента России Владимира Путина, совмещенной с большой-пресс конференцией, его слова передает РЕН ТВ.

«Мы должны использовать все возможности для того, чтобы доносить наш голос, правду нашу, правду нашего президента миру», — сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в прямой линии с Путиным примут участие иностранные журналисты. Речь шла о сотрудниках СМИ из Франции, США, Великобритании. Кроме того, на мероприятии будут итальянский военкор Андреа Лучиди и корреспондент CNN Фредерик Плейтген.

18 декабря сообщалось, что российские каналы закладывают три часа на проведение прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией Путина. Трансляция начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.