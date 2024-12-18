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19:20, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

В прямой линии Путина примут участие иностранные журналисты

В прямой линии Путина примут участие журналисты из США и других стран
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В прямой линии президента России Владимира Путина примут участие журналисты из США, Франции, Китая и других стран. Об этом сообщает Первый канал.

В частности, сообщается, что в Москву уже прибыли сотрудники британского издания «Би-би-си», американского и французского телеканалов NBC и TF1, а также несколько журналистов из Китая, представляющих в том числе информационное агентство «Синьхуа». Кроме них, во встрече примут участие другие иностранные репортеры, в том числе итальянский военкор Андреа Лучиди и сотрудник CNN Фредерик Плейтген, который планирует задать Путину вопрос.

«Для нас это переломное время в отношениях между Россией и Америкой, Россией и западными странами. Сейчас важнее всего слушать друг друга, и я хотел бы узнать в первую очередь, что президент Путин думает о будущей администрации [избранного президента США Дональда] Трампа и как могут измениться отношения между Россией и Западом, Россией и США, а также о том, какое влияние они окажут на ситуацию с Украиной», — раскрыл детали Плейтген.

Ранее стало известно, что российские телеканалы закладывают три часа на проведение прямой линии Путина, совмещенной с пресс-конференцией. Трансляция на «России 1», Первом канале и НТВ начнется в 12:00 по московскому времени в четверг, 19 декабря.

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