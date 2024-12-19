Убежавший с прямой линии с Путиным журналист американского канала вернулся спустя час

Убежавший с прямой линии журналист NBC Симмонс вернулся в зал спустя час

Сотрудник американского канала NBC News Кир Симмонс, убежавший с прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, вернулся в зал спустя час. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Зарубин опубликовал ролик, в котором видно, как Симмонс возвращается в зал и садится среди присутствующих на прямой линии. По словам Зарубина, представитель иностранного СМИ отсутствовал в течение часа.

Симмонс спешно покинул мероприятие после того, как задал Путину вопрос о пропавшем в Сирии 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе. Видео его ухода опубликовал Зарубин. Позднее российский журналист уточнил, что его зарубежный коллега ушел с прямой линии, чтобы провести свой прямой эфир.

Ранее сообщалось, что Путин, отвечая на вопрос Симмонса, пообещал спросить сложившего с себя полномочия главу Сирии Башара Асада о пропаже Тайса. Российский лидер также отметил, что пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву, однако планирует это сделать.