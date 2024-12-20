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19:00, 20 декабря 2024Экономика

Путин предложил налоговые льготы компаниям за поддержку работников с детьми

Путин призвал учитывать выплаты работнику с детьми при расчете налога на прибыль
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Расходы российских компаний на поддержку сотрудников с детьми должны считаться экономически обоснованными и учитываться при расчете налога на прибыль. С подобным предложением выступил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Подобным компаниям, подчеркнул глава государства, должны предоставляться определенные налоговые льготы. Это обусловлено тем, что такие фирмы, оказывая финансовую поддержку сотрудникам с детьми, способствуют улучшению демографической ситуации в стране.

Путин призвал российские власти поощрять политику бизнеса по поддержке работников с детьми. Он также поддержал практику некоторых отечественных компаний, руководство которых предоставляет сотрудникам единовременные выплаты при рождении ребенка. «Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны», — резюмировал президент на заседании Госсовета в Кремле.

Ранее Путин предложил освободить от налогов корпоративные выплаты на детей до 1 миллиона рублей. В настоящее время необлагаемая налогом сумма составляет 50 тысяч. Президент назвал ее недостаточно высокой для стимулирования российских компаний. По его мнению, подобную сумму нужно увеличить в 20 раз, тогда больше компаний будут заинтересованы в предоставлении сотрудникам таких выплат.

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