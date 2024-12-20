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17:54, 20 декабря 2024Экономика

Путин предложил способ улучшить демографическую ситуацию в России

Путин предложил освободить от налогов корпоративные выплаты на детей до 1 млн
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Выплачиваемая некоторыми российскими компаниями единовременная выплата при рождении ребенка должна поощряться. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

В качестве одного из вариантов стимулирования подобных мер поддержки семей глава государства предложил освободить от налогов корпоративные выплаты на детей в размере до 1 миллиона рублей. В настоящее время необлагаемая налогом сумма составляет 50 тысяч. Таким образом, в случае одобрения предложения президента она может вырасти в 20 раз.

Подобная мера, по словам Путина, поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. При этом он отметил, что некоторые российские компании уже сейчас предоставляют социальные пакеты своим сотрудникам при рождении ребенка, а ряд фирм выплачивают работникам корпоративный семейный капитал. Такой подход он назвал зрелым и призвал власти всячески поощрять его.

Ранее в кабмине поддержали продление программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Подобный законопроект подготовило Министерство труда и социальной защиты. Из него следует, что с 2027 по 2030 год право на соответствующие выплаты получат около пяти миллионов российских семей. Дополнительные расходы на реализацию этой меры власти оценили в 2,776 триллиона рублей.

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