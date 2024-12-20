Путин призвал обеспечить прикрытие предприятий ОПК

Путин призвал обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК

Сотрудникам органов безопасности необходимо обеспечить контрразведывательное прикрытие предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С таким призывом обратился президент России Владимир Путин, его обращение опубликовано на сайте Кремля.

«Более активно и наступательно нужно поддерживать бесперебойную работу систем государственного и военного управления, обеспечивать надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК», — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность в успешном решении поставленной задачи.

Ранее Путин заявил, что ОПК страны наращивает производство необходимого для армии флота на текущий момент и на перспективу.