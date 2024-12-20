Путин рассказал о льготах для женщин со званием «Мать-героиня»

Путин: для матерей-героинь должны действовать все льготы и гарантии Героев Труда

На женщин, обладающих почетным званием «Мать-героиня», будут распространяться те же социальные гарантии, выплаты и льготы, как и на Героев Труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова транслируют в Telegram-канале Кремля.

Глава государства заметил, что российские матери-героини имеют такой же высокий статус, как и Герои Труда, однако до настоящего момента их материальное обеспечение сильно различалось.

«Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание "Мать-героиня". Безусловно, они этого достойны», — высказал свою точку зрения политик.

Ранее Путин объявил тему 2025 года в стране. Он призвал сделать следующий год в России Годом защитника Отечества.