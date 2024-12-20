Путин объявил тему 2025 года в России

Президент Путин предложил объявить 2025 год в России Годом защитника Отечества

В России 2025-й будет объявлен Годом защитника Отечества. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Государственного совета, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

В хоте мероприятия глава государства напомнил, что в 2025 году в стране будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков», — сказал Путин.

Темой 2024 года в России стала семья. 2023 год в России Путин объявлял Годом педагога и наставника, а 2022-й — Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов страны.