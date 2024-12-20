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08:40, 20 декабря 2024Россия

Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе в российском регионе

Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе в Якутии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В результате пожара в изоляторе в Якутии, где содержались самовольно оставившие части военнослужащие, погибли пять человек. Об этом сообщил оперштаб российского региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что еще семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Личности погибших устанавливаются.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в оперштабе.

Возгорание произошло в ночь с 19 на 20 декабря в 2:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники убедили 77-летнего пенсионера совершить поджог военкомата.

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