Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе в российском регионе

Пять человек погибли в результате пожара в изоляторе в Якутии

В результате пожара в изоляторе в Якутии, где содержались самовольно оставившие части военнослужащие, погибли пять человек. Об этом сообщил оперштаб российского региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что еще семь человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Личности погибших устанавливаются.

«По сообщению Военного комиссариата, причина пожара выясняется, на месте работают профильные органы. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — сообщили в оперштабе.

Возгорание произошло в ночь с 19 на 20 декабря в 2:00 по местному времени.

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