Раскрыта эпоха медленной эволюции

Science: создана диаграмма эволюции живых организмов

Ученые из Политехнического университета Вирджинии и Нанкинского университета создали новую диаграмму жизни, охватывающую эволюцию организмов с протерозойского эона, раскрыв эпоху, когда развитие жизни происходило медленно. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Новая диаграмма охватывает период в 2 миллиарда лет, включая эон протерозоя (2500-539 миллионов лет назад), когда жизнь была представлена преимущественно мелкими, мягкотелыми организмами, такими как морские губки. Эти существа, не обладавшие минеральными скелетами, оставили лишь ограниченные свидетельства для окаменения, что ранее затрудняло их изучение.

Исследователи выполнили высокоточный анализ глобального разнообразия древних морских эукариот, используя обширную базу данных об ископаемых. Для анализа применялась специальная графическая программа корреляции, которая позволила добиться высокого временного разрешения. Эти методы дали возможность получить полное представление об изменении разнообразия древней жизни.

Согласно полученным данным, первые эукариоты появились около 1,8 миллиарда лет назад, достигнув стабильного уровня разнообразия в период от 1450 до 720 миллионов лет назад, известный как «скучный миллиард». В этот период эволюционная активность была низкой, а виды могли существовать дольше и эволюционировать медленнее, чем их более поздние потомки.

Ситуация изменилась в результате оледенений, известных как Земля-снежок, которые происходили от 720 до 635 миллионов лет назад. После отступления ледников активность эволюции резко возросла, что привело к быстрому увеличению разнообразия эукариот. Эти данные подтверждают влияние климатических изменений на эволюцию и поднимают новые вопросы о факторах, ускоривших этот процесс.

Полученные результаты дают важное представление о взаимодействии биологических и геологических процессов на протяжении миллиардов лет. Ученые отмечают, что предложенные количественные модели могут быть использованы для дальнейших исследований, чтобы раскрыть сложные механизмы, формировавшие жизнь на Земле.