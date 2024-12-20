Раскрыта новогодняя схема мошенников

F.A.С.С.T.: мошенники завлекают жертв с помощью подработок накануне праздников

Киберпреступники завлекают своих жертв, предлагая им легкую подработку накануне новогодних праздников и вынуждая скачивать на свои устройства вредоносное программное обеспечение. Эту схему мошенников в беседе с «Лентой.ру» раскрыла старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.

«Россиянам предлагают элементарную работу, например, разложить открытки по конвертам. Для этого мошенники обещают отправить несколько коробок с конвертами и открытками, но, чтобы верифицировать себя как работника, а также отследить и получить посылку, жертве необходимо скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит вредоносное ПО», — объяснила Синицына.

После установки с помощью специальной программы мошенники перехватывают и все push-уведомления и СМС, приходящие на устройство. А после ввода в приложении личных данных (в том числе реквизитов банковской карты), со счетов жертвы начнут списываться деньги.

«Мошенники давно активно используют различные сценарии с трудоустройством или заработком. Несколько лет в мессенджерах появляются спам-рассылки якобы от сотрудников известной торговой сети с предложением заработать на продвижении определенных товаров. Известны схемы с фиктивной работой на ресепшен в гостиницах или оператором в такси, которые были только муляжом», — констатировала Синицына.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, аналитики F.A.C.C.T. рекомендуют не скачивать полученные от незнакомцев файлы и не устанавливать приложения по их просьбе. Еще один важный шаг — проверка полученной ссылки на специальных сайтах, на которых можно посмотреть дату их регистрации: как правило, мошеннические и фишинговые ресурсы создаются за несколько дней до атаки.

Ранее россиян предупредили о другой популярной у мошенников схеме в канун Нового года. Они начали массово рассылать жителям страны сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на праздничные концерты и другие крупные мероприятия.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.